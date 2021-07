Vollen Einsatz gab "Piano Pete" Budden bei seinem Konzert am Sonntag im Lingener Emsauenpark.

Wilfried Roggendorf

Lingen. "Im singing in the rain" hat der Lingener Künstler "Piano Pete" Budden am Sonntag über den Dächern des Emsauenparks gesungen - und damit auf das teils schlechte Wetter reagiert, das ihm etwas die Show vermasselt hat.

Von 15 bis 18 Uhr hatte "Piano Pete" jeweils stündlich vier Auftritte von 20 Minuten Dauer vorgesehen. Und geplant waren die schon lange. "Schon im Februar oder März, als von irgendwelchen Lockerungen der Corona-Regeln keine