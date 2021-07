Junger Mann in Brögbern auf der Bundesstraße von Pkw angefahren

Nächtlicher Einsatz für die Polizei in Lingen-Brögbern: Ein Pkw hat dort in der Nacht zum Sonntag, 4. Juli 2021, einen Fußgänger erfasst und dabei schwer verletzt.

Roland Weihrauch/dpa

Lingen. In der Nacht auf Sonntag, 4. Juli, ist ein junger Mann auf der Bundesstraße 213 in Lingen-Brögbern von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war am späten Samstagabend, 3. Juli, gegen 23.50 Uhr ein 22-Jähriger in seinem VW auf der B 213 in Richtung Bawinkel unterwegs. Dabei erfasste er einen 25-jährigen Fußgänger, der sich auf der Bundesstraße befand.&nb