Mehr als 200 Kreuze, die an tote Kinder in einem Massengrab im irischen Tuam erinnern soll, haben Schüler der BBS Lingen erstellt.

BBS Lingen

Lingen. 796 tote Kinder sind 2014 in einem Massengrab im irischen Tuam entdeckt worden. Der Osnabrücker John McGurk will die Erinnerung an sie wach halten – und erhält Unterstützung von den Berufsbildenden Schulen in Lingen.

Auf dem Grundstück eines ehemaligen Heims der katholischen Kirche war das Massengrab entdeckt worden. Nonnen hatten die Mutter-Kind-Einrichtung für „gefallene Mädchen“ von 1925 bis 1961 betrieben. Die Frauen und Kinder wurden dort