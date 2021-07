Momentan funktioniert er sogar: Der Fahrstuhl auf Gleis 2 im Lingener Bahnhof soll ausgetauscht werden. Mit der eingeplanten Bauzeit ist die Stadtverwaltung nicht einverstanden.

Mike Röser

Lingen. Endlich erneuert werden soll der Fahrstuhl im Lingener Bahnhof. Am 12. Juli will die Deutsche Bahn mit den Arbeiten starten – und plant fünf Monate dafür ein. Das dauert der Stadtverwaltung deutlich zu lange.

In der vergangenen Woche hatte die Deutsche Bahn angekündigt, dass endlich der Fahrstuhl zu Gleis 2 erneuert werden soll. Dieser hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Ärger gesorgt, weil er teils wochenlang ausfiel.Erst in Meppen