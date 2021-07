Die 7-Tages-Inzidenz stagniert im Emsland derzeit auf niedrigem Niveau trotz vieler Corona-Lockerungen.

Christian Ohde / imago-images.de

Lingen. Immer mehr Freiheiten, immer mehr Normalität im Leben – dennoch stagniert die 7-Tages-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Landkreis Emsland auch am Samstag, 3. Juli, auf niedrigem Niveau.

Bereits am Freitag, 2. Juli, hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1,2 für das Emsland vermeldet. Bei diesem blieb es den RKI-Zahlen nach auch am Samstag. Am 3. Juli wird eine neue Corona-Infektion für den Landkreis ausgewiese