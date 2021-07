Geht mit Maya (links) und Resi "Gassi": Nicole Strunkeit aus Lingen-Neuholthausen.

Christiane Adam

Lingen. Man sieht es immer häufiger: Shetlandponys, die an der Leine „Gassi“ geführt werden wie Hunde. Was an diesem Trend so schön ist, erzählt Nicole Strunkeit aus Lingen-Neuholthausen.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum die 38-jährige Nicole Strunkeit mit Ponys spazieren geht.Warum "Pferdegassi" erholsam und auch für die Ponys wichtig ist.Brav gehen Resi und ihre Tochter Maya neben Nicole Strunkeit her. Die 38-Jährige hä