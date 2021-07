Lingen. Wird es das Ende eines "peinlichen Trauerspiels"? Immer wieder war der Fahrstuhl im Lingener Bahnhof defekt, nun wird er ersetzt. Doch Gleis 2 wird deshalb bis Jahresende nicht zur Verfügung stehen.

Es ist eine schier unendliche Geschichte: Immer wieder hat in den vergangenen Jahren der Fahrstuhl am Bahnhof nicht funktioniert. Ein Dauerärgernis, gerade für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die die Treppe nicht nutzen können oder Familien, die mit einem Kinderwagen unterwegs waren, und diesen mühsam die Treppe runter- und hochtragen mussten.

Viele Gründe für Ausfall

Noch ärgerlicher: Der Aufzug ist der einzige barrierefreie Zugang zum Gleis 2. Dort halten die Züge in Richtung Norden. Weil der Fahrstuhl mehrfach ausgefallen war, mussten Rollstuhlfahrer deshalb bis nach Meppen fahren und von dort aus den Zug in die Gegenrichtung nehmen, damit sie in Lingen auf dem Gleis 1 aussteigen konnten.

Wilfried Roggendorf

Gründe für die Ausfälle hatte die Bahn in den vergangenen Jahren viele: Mal musste eine Notfallsoftware aufgespielt werden, dann die Technik erneuert werden oder der Aufzug musste repariert werden. Noch eine Begründung: Starkregen habe den Fahrstuhl beschädigt, "da er sich in der tiefsten Ebene einer Unterführung befindet". Und zu guter Letzt fehlten nicht nur ein Mal Ersatzteile.



"Peinliches Trauerspiel"

2019 bezeichnete dies Oberbürgermeister Dieter Krone als "peinliches Trauerspiel" und schickte einen Beschwerdebrief mit der Forderung nach einem neuen Aufzug an die Deutsche Bahn. Sogar eine Resolution wurde nach einem Dringlichkeitsantrag der Bürgernahen im Stadtrat verabschiedet, die die Bahn aufforderte, Defekte sofort zu reparieren.

Wilfried Roggendorf

Nach den vielfachen Beschwerden aus Lingen kündigte die Bahn dann 2019 an, in der zweiten Jahreshälfte 2020 einen neuen Aufzug einzubauen. Daraus wurde nichts.



Fünf Monate dauern Arbeiten an

Anfang dieser Woche nun kündigte die Bahn an, in den kommenden Wochen mit den Arbeiten dazu beginnen zu wollen und äußerte sich am Freitag zu konkreten Plänen. Demnach will die Deutsche Bahn ab Montag, 12. Juli 2021, den vorhandenen Aufzug am Bahnsteig 2 austauschen. Kosten: 280.000 Euro.

Anzeige Anzeige

Zunächst werden die alten Aufzüge demontiert. Offenbar nimmt dies Zeit in Anspruch. Insgesamt fünf Monate plant die Bahn nach derzeitigem Stand für den Austausch des Aufzuges ein. "Die Montage des neuen Fahrstuhls nimmt danach die meiste Zeit in Anspruch", teilt eine Sprecherin der Bahn mit.

Aufzug im Dezember wieder in Betrieb?

Und: "Der neue Aufzug wird nach allen vorgegebenen Abnahmeverfahren voraussichtlich im Dezember wieder in Betrieb gehen."



Wilfried Roggendorf

Damit gehbehinderte Menschen – insbesondere Rollstuhlfahrer – nun nicht einen Umweg über Meppen in Kauf nehmen müssen, werden zunächst alle Züge am Gleis 1 halten. Laut Bahn sollen sich mobilitätseingeschränkte Fahrgäste dennoch über ihre Reisemöglichkeiten bei der Mobilitäts-Service-Zentrale informieren.

Dass die Züge auf Gleis 1 halten, wenn Reparaturen des Fahrstuhls anstehen, war ebenfalls eine Forderung aus Lingen, die der Bahn seit 2019 nachkommt.



Stadt Lingen

In seinem Brief an die Deutsche Bahn vor zwei Jahren hatte Dieter Krone auch einen zweiten barrierefreien Zugang zum Gleis 2 gefordert, sollte der Aufzug erneut ausfallen. Das wollte die Bahn prüfen, doch schon damals betont, dass dies deutlich aufwendiger umzusetzen ist. In den jetzigen Arbeiten ist ein weiterer Zugang nicht vorgesehen. "Auf Grund der Platzverhältnisse ist dies nicht umsetzbar", heißt es dazu.