Überfall auf Edeka in Lingen: Polizei macht weitere Angaben

Noch immer auf der Flucht: Ein nach wie vor unbekannter Täter verübte Ende Mai einen Überfall auf den Edeka-Markt in Lingen-Bramsche.

Ludger Jungeblut

Lingen . Noch immer nicht gefasst ist der Täter, der am Abend des 27. Mai einen Edeka-Markt in Lingen überfiel. Die Polizei macht nun weiteren Angaben zur Tat.

Am besagten Donnerstagabend betrat der Mann gegen 19.45 Uhr den Verbrauchermarkt an der Mundersumer Straße im Lingener Ortsteil Bramsche und begab sich an die Kasse. Dort bedrohte er zwei Angestellte mit einem Hammer und forderte die H