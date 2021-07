Von der Mathematik als solcher fasziniert ist Luca Revermann.

Christiane Adam

Lingen. Mathematik ist für Luca Revermann aus Lingen faszinierend. Seit der Grundschule hat der Abiturient an Mathematik-Wettbewerben teilgenommen. Für seinen Lehrer Franciskus van den Berghe ist er ein Ausnahmetalent.

Bereits in der vierten Klasse war Luca Revermann bei der Grundschul-Mathematik-Olympiade dabei – und war damit unter den ersten Teilnehmern in diesem Alter überhaupt. „Es war das erste Mal, dass Grundschulen an diesem Wettbewerb beteil