Heute Abi – und in zehn Jahren? Jungen Menschen, die am Freitag ihr Abiturzeugnis in Lingen und Handrup erhalten, berichten uns von ihren Plänen.

Collage Heiner Witter, NOZ Medien / Helming, Frericks, Schneider, Franke

Lingen. Hunderte junger Menschen haben am Georgianum, Franziskusgymnasium, an den BBS in Lingen sowie am Leoninum in Handrup ihr Abi 2021 gemacht. 21 von ihnen verraten uns, wo sie sich in zehn Jahren sehen.

Sie haben es geschafft: Trotz aller zusätzlicher Mühen und Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, meisterten sie ihr Abitur 2021. Nun berichten 21 Abiturienten vom Franziskusgymnasium, Georgianum und den BBS in Li