Dr. Carsten Fließ eröffnet neue Kinderarzt-Praxis in Lingen

Dr. Carsten Fließ und seinem Team gratrulierten zur Neueröffnung der Kinder- und Jugendarztpraxis an der Georgstraße Dieter Krone (Zweiter von rechts) und Lara Bemboom (rechts).

Stadt Lingen

Lingen. In Lingen gibt es eine neue Kinderarztpraxis. Dr. Carsten Fließ, ehemaliger Oberarzt vom Bonifatius-Hospital und bislang in der Gemeinschaftspraxis am Bögen tätig, hat sich selbstständig gemacht.

Fließ macht sich mit einer Praxis an der Georgstraße 53 selbstständig, die am 1. Juli 2021 eröffnet wird. Der gebürtige Mainzer ist 2005 nach Lingen gezogen und hat unter Henry Bosse, Chefarzt am Bonifatius-Hospital die Ausbildung zum