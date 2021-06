Lingen. Rund 450 Zuschauer sind zum Public Viewing des EM-Achtelfinals gegen England in den Lingener Emsauenpark gekommen. Doch nach der 0:2-Niederlage der deutschen Mannschaft war die Enttäuschung groß.

Treue Stammgäste der Übertragungen im Emsauenpark sind einige Lingener Polizeibeamte. Dazu gehören auch die Kriminalhauptkommissare Manfred Hermes, Peter Roling und Kriminaloberkommissar Christoph Klein. 7:6 für Deutschland tippte Klein, wissend um die Schwäche der Engländer im Elfmeterschießen. Roling sagte ein 2:0 für Deutschland voraus. Hermes tippte - einschließlich zwei englischen Treffern auf einen deutschen 3:2-Erfolg.

Wilfried Roggendorf

Dem 3:2-Tipp für Deutschland von Roling schloss sich auch Tahmina Ghaffari an. Sie hat afghanische Wurzeln und hat lange in Dortmund gelebt. "Eigentlich interessiert mich Fußball weniger, außer der BVB spielt oder die deutsche Nationalmannschaft", sagt sie. Ihre Begeisterung für die Dortmunder erklärt sich einfach. Dort hat die 34-Jährige acht Jahre lang gelebt, bevor sie 2018 nach Lingen gekommen ist. Sie ahnt vor dem Spiel nicht, dass sie am Ende ebenso irren würde wie die Lingener Kripobeamten.

Wilfried Roggendorf

Zunächst ist die Stimmung verhalten. Die steigert sich, als die deutsche Mannschaft nach einer Viertelstunde besser ins Spiel kommt. Party herrscht hingegen von der ersten Spielminute an bei einer anderen Gruppe. Es sind in "Oranje" gekleidete niederländische Fans. Ihr Team ist bereits mit einer 0:2-Niederlage gegen Tschechien aus der EM ausgeschieden. "Wir sind aus den Niederlanden anderthalb Stunden nach hier gefahren, um Party zu machen", sagt Rik Buiter.

"Netherlands are shit"

Die Niederländer wollen Deutschland anfeuern. "Netherlands are shit" skandieren sie auf Englisch wenig patriotisch, sorgen aber für Stimmung und auch das ein oder andere kopfschüttelnde Lächeln bei den übrigen Fußballfans im Lingener Emsauenpark.

Wilfried Roggendorf

Doch während die Niederländer Party feiern, ist die Stimmung bei den Fußballfans im Emsauenpark eher zurückhaltend. Der Grund: England kommt immer besser in das Spiel. Kriminalhauptkommissar Hermes hat zur Halbzeit trotzdem Hoffnung: "Mein Tipp kann ja noch in Erfüllung gehen", meint der Polizeibeamte.

Hoffnung weicht Resignation

Diese Hoffnung weicht erster Resignation, als Sterling die "Three Lions" in der 75. Minute in Führung schießt. Es ist der dritte Treffer des englischen Nationalspielers bei der EM. Bis dahin ist er der einzige Torschütze der Engländer bei diesem Turnier.

Sechs Minuten später schlägt Tahmina Ghaffari die Hände vors Gesicht: Thomas Müller vergibt die größte deutsche Chance des gesamten Spiels. An den meisten Tischen im Emsauenpark stöhnen die Fans auf. Mit einer Ausnahme: "Auf gehts, Deutschland schießt ein Tor", singen die Fans an einem Tisch unmittelbar vor der Leinwand. Darunter auch eine Dame, die sogar ihren Rücken schwarz-rot-gold verziert hat.

Wilfried Roggendorf

Doch das Tor machen nicht die Deutschen. England legt in der 86. Minute nach. Der Treffer schlägt nicht nur in das Tor von Deutschlands Keeper Manuel Neuer ein, sondern auch mitten in das Herz der Lingener Fußballfans; besiegelt das EM-Aus der Deutschen.

Christoph Klein ist enttäuscht. "Wir hatten einfach keine Durchschlagskraft", sagt er. Er findet es schade, dass die EM nun für Deutschland vorbei ist. Und auch, dass er mit seinen Kollegen jetzt kein Spiel der Nationalmannschaft mehr im Emsauenpark schauen kann. "Das war in Lingen einmalig hier", sagt Klein.

Spiel ohne Emotionen

Sein Kollege Manfred Hermes spricht von einem blutleeren Spiel ohne Emotionen, das von Taktik geprägt war. "Wir sind einfach nicht richtig aufs Tor gekommen", analysiert er trocken. Und was sagt Peter Roling, der mit 2:0 ja den richtigen Spielausgang, aber leider für die falsche Mannschaft, getippt hatte?

„Ich fürchte, das liegt daran, dass ich keine Ahnung von Fußball habe.“

Nach dem Abpfiff leert sich der Sommergarten im Lingener Emsauenpark relativ rasch. Die enttäuschten deutschen Fußballfans ziehen ab und auch die Niederländer feiern keine Party mehr. Betreiber und Gastronom Ceyhun Bodur ist ebenfalls traurig. "Gerne hätte ich die nächsten Spiele der deutschen Mannschaft gezeigt"; sagt er. Jetzt wird er dem Publikum im Sommergarten andere Spiele präsentieren - und hat noch weitere Programmpunkte geplant, die er in Kürze ankündigen will.