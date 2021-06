Lingen. Jährlich veröffentlicht das Magazin Focus-Gesundheit eine Liste mit Top-Medizinern. In diesem Jahr befinden sich sogar fünf Ärzte des Lingener Bonifatius-Hospitals darauf.

Das Magazin stellt die Liste nach verschiedenen Rechercheschritten zusammen. Dazu gehören öffentliche Datenquellen, Kollegenbefragungen sowie eine umfangreiche Selbstauskunft der Ärzte. Infrage für die Liste kommen Ärzte und Klinikärzte, die eine Weiterbildungsbefugnis, eine Habilitation, eine leitende bzw. führende Rolle in einem Krankenhaus oder einer Fachgesellschaft innehaben oder bereits als Top-Mediziner ausgezeichnet waren.

Nicoloff erstmals auf der Liste

Erstmals auf der Liste steht Dr. Miho Nicoloff, Chefarzt der Handchirurgie des Bonifatius-Hospitals. Ein Schwerpunkt der handchirurgischen Abteilung ist die Rheumachirurgie mit Endoprothesen am Handgelenk und den Fingergelenken. Dr. Görtz und Dr. Teßarek, Chefärzte der Gefäßchirurgie, wurden das elfte Mal in Folge ausgezeichnet. Sie werden oft durch Kollegen weiterempfohlen, und das gleich in zwei Rubriken, Gefäßchirurgie und Beingefäße.

Ganzheitliche Betrachtung

Ärzte wie der Lingener Chefarzt Prof. Dr. Dr. Gerald Kolb genießen bei Kollegen einen guten Ruf als Altersmediziner, auch durch wissenschaftliche Publikationen, wie aus der Focus-Liste abzulesen sei, heißt es in der Mitteilung des Bonifatius-Hospitals. Geriater betrachteten Patienten aufgrund mehrerer gleichzeitiger chronischer Erkrankungen und einer Reihe altersbedingter Einschränkungen ganzheitlich.

Mehr als 30.000 Implantate

Laut Focus Gesundheit führt Routine auch unter Implantologen zu besseren Ergebnissen. Unter ihnen ist Dr. Dr. Eißing, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, der gemeinsam mit Dr. Dirk Vaal das Implantatzentrum Emsland leitet und Belegarzt im Bonifatius-Hospital ist. In seiner Laufbahn setzte Dr. Dr. Eißing bereits weit mehr als 30.000 Implantate ein.

Auszeichnung immer eine Teamleistung

Alle aufgeführten Mediziner betonen, dass diese Listung immer eine Auszeichnung der Teamleistung sei. Neben den Ärzten der eigenen Fachabteilungen zählen die Mediziner weiterer Fachbereiche sowohl aus dem Krankenhaus als auch aus dem niedergelassenen Bereich dazu. Entscheidend für die Behandlungserfolge seien auch die qualifizierten Pflegekräfte, die verschiedenen Therapeuten sowie viele weitere Fachdisziplinen.