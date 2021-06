Die Lingener Sozialdemokraten haben jetzt ihre Kandidaten für die Stadtratswahl am 12. September benannt.

Michael Kappeler/dpa

Lingen. Bei den Kommunalwahlen am 12. September wird auch der Lingener Stadtrat neu gewählt. Hierfür hat der SPD-Stadtverband jetzt seine Kandidaten benannt.

Die Sozialdemokraten standen in den vergangenen Monaten vor der Aufgabe, Kandidaten für die Stadtratswahl in Lingen zu gewinnen, heißt es in einer Mitteilung der SPD. „Und das war in Hinblick auf die Corona-Pandemie nicht gerade leicht, da