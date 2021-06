Jan Delay und seine Band Disko No. 1 geben Konzert in Lingen

Jan Delay (blauer Anzug) tritt mit seiner Band Anfang 2022 in Lingen in der Emslandarena auf.

Carlos Fernandez

Lingen. Er zählt zu den großen musikalischen Entertainern in diesem Land: Jan Delay. Mit seiner Band tritt er Anfang 2022 in Lingen in der Emslandarena auf.

Es gibt in der deutschen Poplandschaft nur wenige Musiker, die eine ähnlich überraschungsreiche Karriere vorweisen können wie Jan Delay. Jan Delay schöpft aus fünf Jahrzehnten Popgeschichte, aber spielt just im Hier und Jetzt. In ihm stecke