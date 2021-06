Auf der Gelgöskenstiege in Lingen ist bei einem Verkehrsunfall eine 67-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sie war am Freitag, wie die Polizei am Samstag mitteilte, gegen kurz nach 9.30 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Teichstraße unterwegs, als sie in Höhe Hausnummer 20 aus Unachtsamkeit gegen den dortigen Bordstein stieß. Die Frau stürzt