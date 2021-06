Alkoholisierter Radfahrer in Lingen schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer in Lingen.

NWM-TV

Lingen . Auf der Dalumer Straße in Lingen ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern gekommen. Einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag. Ein 54- und ein 64-jähriger Lingener waren nach Angaben der Polizei gegen 22.15 Uhr auf dem Radweg der Dalumer Straße in Richtung Lingen unterwegs. Der 54-Jährige stieß mit seinem Vorderrad gegen das Hi