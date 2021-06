Zollfahndung und Polizei durchsuchen Wohnungen und Häuser in Lingen

Frank Leonhardt/dpa

Lingen. Zusammen mit der Zollfahndung haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei Wohnungen und Häuser unter anderem in Lingen durchsucht. Der Verdacht: gewerbsmäßige Steuerhehlerei.

Der Einsatz der Zollfahnder und der Polizei war am 21. Juni 2021. Laut Pressemitteilung haben die Mitarbeiter im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster sechs Objekte in Düsseldorf, Lingen, Mülheim an der Ruhr, Weyhe und Wuppertal durchsucht