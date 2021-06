Unfall an der Lindenstraße in Lingen: Radfahrerin schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es an der Lindenstraße in Lingen gekommen.

dpa/Patrick Seeger

Lingen. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch an der Lindenstraße in Lingen gekommen. Ein Radfahrer ist dabei verletzt worden.

Der 66-jährige Fahrer eines VW war gegen 11.30 Uhr auf der Darmer Hafenstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs. Als er an der dortigen Kreuzung in Richtung Innenstadt abbog, übersah er eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin.Schwer verletzt