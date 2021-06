Lingener treffen sich seit 25 Jahren montags in der Sauna

Seit 25 Jahren gehört der gemeinsame Gang in die Sauna am Montag einfach dazu. Frank Neuhoff, Jürgen Demann, Helmut Kramer, Herbert Greiten und Michael Nienstedt (von links) freuen sich, dass dies jetzt wieder möglich ist.

Carsten van Bevern

Lingen. Seit 25 Jahren treffen sich Jürgen Demann, Herbert Greiten, Michael Nienstedt und Klaus Tieben jeden Montag in der Sauna. Die Corona-Zwangspause war für die Freunde aus Grundschulzeiten daher eine echte Herausforderung.

Vor mittlerweile 58 Jahren sind die Ur-Lingener eingeschult worden. Alle vier kamen aus dem Strootgebiet. Und so ging es gemeinsam in die erste Klasse der "alten" Castellschule, in der heute die örtliche Volkshochschule untergebracht i