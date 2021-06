Schwerer Verkehrsunfall in der Grafschaft Bentheim - ein Kind gestorben

Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto.

Gert Westdörp

Uelsen. In der Grafschaft Bentheim ist am Montagabend in Uelsen ein Auto mit einem Baum kollidiert. Nach ersten Informationen der Polizei starb dabei ein Kind. Zwei weitere Kinder und der Fahrer wurden lebensgefährlich verletzt.

Der 20-jährige Fahrer hat nach Angaben der Polizei in einer Kurve der Höcklenkamper Straße die Kontrolle über das Auto verloren. Im Auto befanden sich auch drei Kinder, die neun, zehn und elf Jahre alt waren. Sie wurden genau wie der Fahrer