Schwerer Verkehrsunfall in der Grafschaft Bentheim

Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto.

Gert Westdörp

Uelsen. In der Grafschaft Bentheim in Uelsen ist am Montagabend ein Auto von der Höcklenkamper Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Nach ersten Informationen der Polizei wurden drei Personen im Auto schwer verletzt.

Die Personen sind im Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Unfall wurde um 18.17 Uhr gemeldet. Warum der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren hat, ist noch unklar. Weitere Informationen folgen.