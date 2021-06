Fotoausstellung zu jüdischem Leben wird in Lingen gezeigt

Zum Besuch der kleinen Ausstellung laden der Vorsitzende des Forums Juden-Christen, Pastor Gernot Wilke-Ewert (links), und Dekanatsreferent Holger Berentzen ein.

Regina Hermanns

Lingen. Zehn Bilder sind beim Fotowettbewerb "Zusammenhalt in Vielfalt - Jüdischer Alltag in Deutschland" prämiert worden. Sie sind jetzt bis zum 3. Juli in Lingen zu sehen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Lebendigkeit und Vielfalt jüdischen Lebens in der Gesellschaft zu zeigen und den Zusammenhalt zu stärken. Die Initiatoren wollen mit den prämierten Fotos die Vielfalt, den Reichtum, aber auch die Normalität