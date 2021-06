Corona-Abitur 2021 in Lingen: So haben es sechs Abiturienten erlebt

Mit Maske zur Abiturprüfung: Das war noch eine der geringsten Herausforderungen für Lingener Abiturienten. Von den großen berichten sie nun.

Sebastian Kahnert/dpa

Lingen. Abiball? Abifahrt? Corona-Stempel? Und wieviel ist dieses Abitur 2021 eigentlich wert? Sechs junge Menschen, die es abgelegt haben, berichten von ihren Erfahrungen.

Viele Sorgen trieb die angehenden Abiturienten in den letzten Monaten um. Schließlich ging es um ihren Schulabschluss nach 13 Jahren. Dieser fiel in eine so unwirkliche Zeit, dass am Ende nicht viel mehr blieb, als sich anzupassen und zu fu