Kinderhort in den Sommerferien in Lingen entlastet Berufstätige

Einen Kinderhort bietet das Gleichstellungsbüro der Stadt Lingen in den Sommerferien zur Entlastung von Berufstätigen an

Uwe Anspach/dpa

Lingen. Für den Kinderhort in den Sommerferien in Lingen in der Paul-Gerhardt-Schule und in der Johannesschule sind noch einige Plätze frei.

Das Gleichstellungsbüro der Stadt Lingen bietet Eltern laut Pressemitteilung der Stadt seit rund 25 Jahren den Kinderferienhort in den Sommerferien an und unterstützt damit die Berufstätigkeit von Müttern und Vätern. Durch die Änderung der