Atommüll-Endlager in der Grafschaft Bentheim? Landkreis will informieren

Wohin mit dem Atommüll? Bei der Endlagersuche ist auch die Grafschaft Bentheim noch "im Rennen".

Björn Vogt/dpa

Nordhorn. Wohin mit Atommüll? In Deutschland wird ein Endlager gesucht. Auf einer vorläufigen Liste sind auch sechs Standorte in der Grafschaft Bentheim. Darüber will der Landkreis nun informieren.

90 Teilgebiete in Deutschland hat die Bundesgesellschaft für die Endlagersuche (BGE) in ihrem ersten Zwischenbericht als mögliche Standorte für ein Atommüll-Endlager ausgewiesen. Sechs von ihnen betreffen den Landkreis Grafschaft Benth