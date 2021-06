Nach dem Corona-Lockdown treffen sich die Menschen wieder draußen und hinterlassen Müll, beweist ein Blick in den Lingener Kiesbergwald.

Susanne Krummen

Lingen. Das normale Leben erwacht nach dem Corona-Lockdown. Die Menschen treffen sich – und hinterlassen Müll, etwa im Lingener Kiesbergwald. Doch es handelt sich um ein Phänomen im gesamten Emsland.

Als eine Frauengruppe am Wochenende im Kiesbergwald in Lingen unterwegs war, trauten die Läuferinnen ihren Augen kaum. An den Forellenteichen stapelte sich der Müll. Papier und Plastik lag herum, leere Flaschen waren zu sehen. Die Frauen be