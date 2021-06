Tödlicher Unfall auf Hof in Isterberg in der Grafschaft Bentheim

Ein Notfallseelsorger betreut die Angehörigen und Einsatzkräfte.

NWM-TV

Isterberg. Bei einem schweren Arbeitsunfall ist ein Mann am Dienstagabend auf einem landwirtschaftlichen Hof in Isterberg in der Grafschaft Bentheim ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 27-Jährige zwischen 19 und 19.45 Uhr damit beschäftigt, Heuballen umzuladen und unter einem Dach in etwa sieben Meter Höhe einzulagern. Aus bislang ungeklärter Ursache lösten sich jedoch mehrere der Ballen