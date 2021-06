Studentenwohnheim am Campus Lingen ist trotz Corona gut belegt

Trotz Corona sind die "Legohäuser", das Wohnheim des Studentenwerks Osnabrück am Campus Lingen, nach wie vor voll belegt.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Wegen Corona gibt es seit über einem Jahr fast keine Präsenzveranstaltungen mehr am Campus Lingen. Da spart sich der ein oder andere das Geld für eine eigene Studentenbude vor Ort, wohnt lieber im "Hotel Mama".

Es gibt private Vermieter, die von gekündigten Zimmern in Wohngemeinschaften berichten. Doch wie ist die Situation im Wohnheim des Studentenwerks Osnabrück direkt an der Kaiserstraße? 89 Studierende finden in den sechs bunten,&nbs