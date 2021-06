Der Weizenweg im Lingener Wohngebiet "Am Windmühlenberg": Nach ursprünglichen Plänen sollte die im Bild rechte Straßenseite mit größeren Mehrfamilienhäusern bebaut werden können. Dies ist jetzt vom Tisch.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Neue Regeln zum Thema Wohnungsbau hat der Planungs- und Bauausschuss (PBA) der Stadt Lingen für das Gebiet "Am Windmühlenberg" beschlossen. Grund ist die zunehmende Nachverdichtung dort.

In dem sieben Hektar großen Wohngebiet, das von der Meppener Straße, der Weidestraße, der Straße In den Hornen und dem Dortmund-Ems-Kanal begrenzt wird, standen einmal fast ausschließlich Einfamilienhäuser. Doch das Bild hat in den let