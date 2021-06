Auf dem Universitätsplatz in Lingen gibt die Lingener Musikerin Katharina Lorenz am 10. Juli zwei Konzerte.

Ellen Lorenz

Lingen. Gute Musik in lauschiger Atmosphäre: Im Rahmen des „Lingener Sommers“ soll der Universitätsplatz am 9. und 10. Juli (Freitag und Samstag) die perfekte Kulisse für Jazz- und Weinkonzerte bieten.

Einer Pressemitteilung der Stadt Lingen zufolge beginnen die Veranstaltungen an beiden Tagen jeweils um 19 und 21 Uhr. Die Reihe wird am 9. Juli vom „Piano Pete‘s swingin‘ Jazz Trio“ eröffnet und am folgenden Tag mit dem „Katharina-Lorenz-J