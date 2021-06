Was Blühflächen in Lingen alles für die Natur bewirken

Die Schilder vor dem Blühfeld "Im Biener Busch" stellten die Vorstandsmitglieder des Verbandes Wohneigentum Ulrich Schumacher, Wilhelm Münning, Holger Voß und Ilona Lück (von links) auf.

Johannes Franke

Lingen . Immer mehr Blühfelder kommen in Lingen hinzu und werden Rückzugsorte für Insekten und Wild mit positiven Effekten für Natur und Umwelt – so nun auch in Holthausen-Biene.

Wo bislang Getreide wuchs und geerntet wurde, grünt und blüht es auf einer Fläche von einem Hektar im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene. Der Standort an der Straße „Zum Biener Busch“ nahe der Ems ist gut gewählt. Landwirt Rudi Kampholf hat