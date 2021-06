Abflammgerät setzt Industriehalle in Bad Bentheim in Brand

Von Abflammgeräten können große Gefahren ausgehen. Die Feuerwehren empfehlen, sehr vorsichtig zu sein bei der Anwendung. Das Foto entstand bei einer Vorführung der Feuerwehr in Sögel. (Symbolfoto)

Marina Heller

Bad Bentheim. In Bad Bentheim in der Grafschaft ist am Freitag eine Industriehalle in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei war ein Abflammgerät für Unkraut die Ursache für das Feuer.

Einer Mitteilung zufolge hatte ein Mitarbeiter des Unternehmens gegen 16.30 Uhr mit dem Gerät Unkraut entfernen wollen, dabei geriet die Halle an der Heinrich-Heine-Straße in Brand.Das Feuer breitete sich nach Angaben der Polizei bis zur De