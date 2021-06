Erst Fußball-EM, dann Open-Air-Kino: Sommergarten im Emsauenpark in Lingen

Ceyhun Bodur eröffnet am Dienstag im Emsauenpark den Lingener Sommergarten.

Julia Mausch

Lingen. Der Emsauenpark in Lingen verwandelt sich in einen Sommergarten. In den nächsten zwei Monaten gibt es dort Public Viewing zur Fußball-EM 2021 und Open-Air-Kino.

Der coronabedingte Lockdown ist derzeit Vergangenheit und Lingen erwacht wieder zum Leben. Nachdem die Emslandarena bekannt gegeben hat, dass es im August erneut einen Arena-Sommergarten mit Open-Air-Konzerten geben wird, geht es