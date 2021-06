Für den Schüleraustausch in Corona-Zeit haben sie sich privat engagiert: (von links) Caroline Vialle mit Mariette Schneider, Mathilda Vest mit Anaïs Dugoulet sowie Bérénice Burbaud-Senelle mit Elisa Marlene Lange.

Christiane Adam

Lingen. Der jährliche Austausch mit der Partnerschule wurde wegen Corona abgesagt, dennoch besuchen derzeit vier junge Französinnen das Franziskusgymnasium in Lingen – mit viel Engagement privat organisiert.

„Wir bieten einmal jährlich einen Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Compiègne an. Dieser fiel wegen Corona 2020 und auch in diesem Jahr aus“, erzählt Bernadette Wegener, Fachobfrau für Französisch am Franziskusgymnasiu