Überfälle auf Combi und Kiosk in Lingen: Haft und Therapie für drei Emsländer

Lange Haftstrafen und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt warten auf drei Männer, die in Lingen einen Kiosk und einen Supermarkt überfallen haben.

Michael Gründel

Osnabrück. Überfallen worden sind im November 2020 der Combi-Supermarkt und der Kiosk in Lingen-Damaschke. Drei Angeklagte schickte das Landgericht Osnabrück nun in Haft – und in eine Entziehungsanstalt.

"Voll breit", wie sie selbst zu Beginn des Verfahrens eingeräumt hatten, haben die drei zur Tatzeit 33, 38 und 39 Jahre alten Männer im November 2020 Jahren in Lingen den Kiosk an der Schillerstraße überfallen. Das beweisen A