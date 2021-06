Ein Radfahrer ist in Lingen in der Innenstadt angegriffen worden.

Lingen. Ein Radfahrer ist in Lingen in der Innenstadt angegriffen worden. Ein Unbekannter ist dem Mann hinterhergelaufen, hat ihn angeschrien und mit einem Fausthieb vom Rad geschlagen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Mittwochabend an der Marienstraße in Lingen. Ein 45-jähriger Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Marktplatz unterwegs. Etwa in Höhe des Geschäfts "Spielemax" rannte ein Unbe