Neubaupläne am Ende der Burgstraße in Lingen stoßen auf Kritik

Hier soll in der Lingener Burgstraße ein Gebäude mit 18 Wohnungen und einem Büro entstehen.

Julia Mausch

Lingen. 18 Wohnungen und eine Bürofläche sollen in einem Neubau am Ende der Burgstraße in Lingen Platz finden. Mit den Planungen ist die Politik nicht vollends glücklich – und ein Nachbar droht gar mit einer Klage.

Die Hauptfront des viergeschossigen Gebäudes soll laut Planung zur Fußgängerzone in der Burgstraße ausgerichtet sein. Dort soll auch das Immobilienbüro Klaas einziehen, das bislang auf dem Areal im Haus Burgstraße 36 zu finden ist