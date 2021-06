Groß gebaut werden soll auf dem Nachbargrundstück des Kanucamps in Lingen. Dessen betreiben erfüllen diese Pläne mit Sorge.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Laute Feiern, Lärm beim Verladen der Boote: Mit Wohnungen nebenan verträgt sich das nicht, glauben die Betreiber des Kanucamps in Lingen. Doch genau diese sollen nur weniger Meter entfernt entstehen.

Seit rund 30 Jahren gibt es das Kanucamp, das unter hohen Bäumen direkt am Westufer der Ems an der Nordlohner Straße in Schepsdorf liegt. Es grenzt zu einem Teil an die Hofstelle Kotte.