Drei Lingener Künstlerinnen stellen in der Schaufenstergalerie Lindemann aus

Die Dozentinnen der Kunstschule (von links) Claudia Modha, Julie Kopp und Ilona Weyer stellen in der Schaufenstergalerie am Langschmidtsweg/Ecke Wachholderstraße aus.

Caroline Theiling

Lingen. Eine neue Ausstellung präsentiert die Kunstschule ab Freitag, 11. Juni, in der Schaufenstergalerie des ehemaligen Geschäftshauses Lindemann in der Wachholderstraße in Lingen.

Unter dem Titel „Malerei und Bildhauerei - Drei Frauen aus Lingen stellen aus“ zeigt die Einrichtung Werke von Ilona Weyer (Malerei und Collage), Claudia Modha (Malerei) und Julie Kopp (Skulptur und Objekt)Ilona Weyer, Grafikdesignerin und