Bauarbeiten für Ulanenstraße in Lingen beginnen mit Sperrung an B70-Auffahrt

Zu einen "echten" Bundesstraße wird nun die Ulanenstraße in Lingen. Am Montag beginnen dafür die Bauarbeiten.

Ludger Jungeblut

Lingen. Die Ulanenstraße in Lingen soll Anfang 2022 zur Bundesstraße aufgestuft werden und die B213 in Damaschke entlasten. Die ersten Bauarbeiten beginnen schon am Montag. Damit verbunden sind Sperrungen.

Fast 30 Jahre lang hatten sich Bürger von Damaschke für eine verkehrliche Verbesserung für den Stadtteil eingesetzt. Denn gerade der Schwerlastverkehr auf der B213, der auf die Umgehungstraße will, belastet die Menschen dort. Dies