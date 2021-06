Diebestour in Bawinkel und Lengerich: Suchtkranker bleibt länger in Haft

Marihuana rauchte der 31-jährige Angeklagte, um von den Amphetaminen "runter zu kommen". Seine Sucht versuchte er mit Einbrüchen in Bawinkel und Lengerich zu finanzieren.

Lingen. Zwei Nächte lang ging ein Suchtkranker in Bawinkel und Lengerich auf lukrative Diebestour und verursachte hohen Sachschäden. Jetzt musste sich der 31-Jährige vor dem Amtsgericht Lingen verantworten.

Der 31-Jährige gestand, in einer Dezembernacht 2019 sowie in einer Januarnacht 2020 in neun Fällen überwiegend in Arztpraxen und Friseursalons in Lengerich und Bawinkel eingebrochen zu sein, um mit seiner Beute seine Drogensucht zu finanzi