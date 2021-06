Insolvenz: Spielemax-Filiale in Lingen schließt schon am Wochenende

Die Filiale von Spielemax in der Lingener Marienstraße schließt am 12. Juni.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Nur noch bis Samstag, dann ist Schluss: Die Lingener Filiale von Spielemax wird geschlossen. Damit geht in der Marienstraße 3-5 im Haus Adelmann die lange Tradition eines Spielwarengeschäftes zu Ende.

Wer derzeit das Geschäft betritt, bekommt gleich den Eindruck, dass hier etwas nicht seinen gewohnten Gang geht. In den Regalen klaffen an etlichen Stellen Lücken. Die Regale, in denen Modelleisenbahnen standen, sind gänzlich leer