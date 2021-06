Mit Extrembotaniker Juergen Feder an der Ems in Darme.

Richard Heskamp

Lingen. "Ich kenne in Niedersachsen jede Pflanzenart." Diese Aussage von Jürger Feder können Hobbygärtner am 12. und 13. Juni in Lingen überprüfen: Der Extrembotaniker lädt zu Führungen durch den Biener Busch.

Die Teilnehmer können sich an diesen beiden Tagen wieder auf einen erkenntnisreichen wie unterhaltsamen Gang durch die Natur freuen. So kennt der gelernte Landschaftsgärtner und studierte Landespfleger nach eigenem Bekunden nicht