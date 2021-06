Radfahrer bei Verkehrsunfall in Uelsen-Höcklenkamp verletzt

In Uelsen ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gert Westdörp

Uelsen. In Uelsen ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer wurde durch einen Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag, 8. Juni, in Uelsen-Höcklenkamp zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger war laut Polizei gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Uelser Diek unterwegs. Auf Höhe der K