Bis in den September hinein entsteht auf dem Marktplatz in Lingen ein Beachbar. Angeboten werden soll für alle Altersschichten etwas

Lingen. In Lingen gibt es bald in der Innenstadt einen Beach-Club. Die Betreiber sind Mustafa und Ulday Sahinkus, denen unter anderem das Täglich Lingen gehört. So sehen ihre Pläne aus.

"Der Sand ist schon bestellt", sagt Marko Schnitker am Mittwoch im Beirat Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) auf die Frage, wann der Beach-Club auf dem Marktplatz in Lingen eröffnet wird. Zunächst sollten die zwei Standorte vor