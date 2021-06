Café Aivilo in der Lingener Innenstadt wird abends Weinbar

Olivia Teschner (rechts) arbeitet nun mit Hendrick und Isa Willenbrock (von links) zusammen. Im Café Aivilo wird eine Weinbar eröffnet.

Benjamin Albrecht

Lingen. Das Café Aivilo in Lingens Innenstadt verlängert die Öffnungszeiten und wird abends zur Weinbar. Der bekannte Lingener Weinhändler Willenbrock zieht mit ein.

Im November 2019 hat sich Olivia Teschner einen Traum erfüllt: In der ehemaligen Holly-Bäckerei an der Burgstraße hat die gebürtige Eckernförderin ihr eigenes Café eröffnet. Der Name des Cafés: Aivilo. "Mein Vorname einfach rückwärts g