Viele Beschäftigte im Gastgewerbe kommen mit der Arbeit kaum hinterher – weil während der Pandemie ein großer Teil des Personals die Branche verlassen hat.

Gewerkschaft NGG

Lingen. Folgt auf die Corona- jetzt die Fachkräfte-Krise? Hotels und Gaststätten im Emsland können unter Auflagen wieder öffnen – finden laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten häufig aber kein Personal mehr.

„Das Gastgewerbe blutet seit Pandemiebeginn personell aus. Qualifizierte Kräfte sind in andere Branchen abgewandert“, wird Sebastian Zöppel in einer Pressemitteilung von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der Region Osnabr