Der Andrang am Sonntag war besonders hoch, doch in der Warteschlange hielten die Besucher die Mindestabstände zueinander ein.

Carsten Schüer

Lingen. Zahlreiche Besucher waren am Wochenende beim Freizeitpark "LinGoFun" in Lingen, so dass sich lange Schlangen am Eingang bildeten. Doch auf dem Gelände sah es anders aus.

Der Sonntag ist allgemein als "Familientag" bekannt. Viele Eltern und Großeltern unternehmen mit ihren Schützlingen etwas und an diesem Wochenende war der mobile Freizeitpark vor der Emslandarena offenbar die erste Anlaufstelle fü