Lingen. Die 7-Tage-Inzidenz im Emsland liegt seit langen erstmals unter 20. Am Samstag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 16,8.

Vor einer Woche lag der Wert am 29 und 30. Mai noch bei bei 27,2 und war sogar noch am 2. Juni auf 30,0 gestiegen.Insgesamt registrierte das Robert Koch-Institut für den Landkreis Emsland bisher 12.599 Covid-19-Fälle. In Zusamme